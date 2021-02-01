Мир
 
Последние новости
В России оценили возможность отключения страны от глобальной сети
Китай отправит гуманитарную помощь в виде вакцин в Белоруссию
Кей-поп-звезду раскритиковали за объятия с манекеном в нацистской форме
Немецкого тренера «Спартака» обвинили в неуважении к России
Раскритикованная за откровенные наряды ведущая вышла в эфир в прозрачном платье
Украина возобновила покупку электроэнергии у России
Бросавшего маленьких детей лицом об пол россиянина сняли на видео
Москвичей предупредили об аномальной погоде в феврале
Соцсети в России обязали удалять мат
Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыт источник финансирования закончившегося штурмом Капитолия митинга Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Leah Millis / Reuters

Митинг в поддержку 45-го президента США Дональда Трампа, который прошел в начале января в Вашингтоне и закончился штурмом Капитолия, профинансировала небольшая группа людей, в числе которых была и одна из крупнейших доноров избирательной кампании бывшего американского лидера Джули Дженкинс Фанчелли. Источник финансирования раскрыла газета The Wall Street Journal.

Как удалось установить изданию, Фанчелли, семья которой владеет сетью супермаркетов Publix, выделила на проведение мероприятие порядка 300 тысяч долларов из общей суммы в 500 тысяч, затраченной на организацию акции. По данным The Wall Street Journal, привлечь средства Фанчелли помог американский телеведущий Алекс Джонс, известный своими ультраправыми убеждениями.

Джонс также выделил 50 тысяч долларов на проведение митинга в обмен на право выступить там с речью в выбранное им время, пишет газета. Известно, что ранее он уже заявлял о своем участии в финансировании акции, однако подробностей не раскрывал.

В Publix изданию уже сообщили, что Фанчелли не представляет компанию и не принимает участия в ее деловых операциях. Сама она подчеркивала, что не поддерживает насилие, которое имело место во время атаки на Капитолий, однако отметила, что у нее есть сомнения относительно честности прошедших президентских выборов.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Jan. 6 Rally Funded by Top Trump Donor, Helped by Alex Jones, Organizers Say
Трамп лишился адвокатов по делу об импичменте
Штурмовавший Капитолий в костюме викинга захотел дать показания против Трампа