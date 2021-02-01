Раскрыт источник финансирования закончившегося штурмом Капитолия митинга Трампа

Митинг в поддержку 45-го президента США Дональда Трампа, который прошел в начале января в Вашингтоне и закончился штурмом Капитолия, профинансировала небольшая группа людей, в числе которых была и одна из крупнейших доноров избирательной кампании бывшего американского лидера Джули Дженкинс Фанчелли. Источник финансирования раскрыла газета The Wall Street Journal.

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Как удалось установить изданию, Фанчелли, семья которой владеет сетью супермаркетов Publix, выделила на проведение мероприятие порядка 300 тысяч долларов из общей суммы в 500 тысяч, затраченной на организацию акции. По данным The Wall Street Journal, привлечь средства Фанчелли помог американский телеведущий Алекс Джонс, известный своими ультраправыми убеждениями.

Джонс также выделил 50 тысяч долларов на проведение митинга в обмен на право выступить там с речью в выбранное им время, пишет газета. Известно, что ранее он уже заявлял о своем участии в финансировании акции, однако подробностей не раскрывал.

В Publix изданию уже сообщили, что Фанчелли не представляет компанию и не принимает участия в ее деловых операциях. Сама она подчеркивала, что не поддерживает насилие, которое имело место во время атаки на Капитолий, однако отметила, что у нее есть сомнения относительно честности прошедших президентских выборов.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.