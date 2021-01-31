Трамп лишился адвокатов по делу об импичменте

Бывший президент США Дональд Трамп лишился пяти адвокатов, которые разрабатывали стратегию защиты по делу об импичменте в Сенате Конгресса США. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает СNN.

Адвокат Бутч Бауэрс, ранее возглавлявший группу юристов Трампа, Дебора Барбье, Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард больше не входят в команду защитников экс-президента.

Как отмечает издание, причиной разногласий могло стать желание Трампа строить защиту на том, что проигранные им выборы президента США якобы были фальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после истечения срока полномочий президента.

Процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В резолюции содержится одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу. Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды объявили импичмент.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.