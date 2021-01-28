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Десятки тысяч американцев ушли из Республиканской партии после штурма Капитолия

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Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Десятки тысяч американцев вышли из рядов Республиканской партии США после того, как сторонники бывшего президента-республиканца Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на открытые данные.

Cообщается, что только в тех штатах, власти которых сообщают об отказе голосующих от регистрации, — Пенсильвании, Северной Каролине, Мэриленде, Флориде и нескольких других — стало на 30 тысяч меньше записанных сторонников республиканцев.

Отмечается, что это может быть верхушкой айсберга — данных по другим штатам просто нет — и свидетельствовать о неутешительном для Республиканской партии прогнозе. Нынешняя ситуация и без того плачевна: они проиграли президентскую гонку и не удержали большинство в сенате, верхней палате американского парламента.

Протестующие против итогов выборов сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.

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