Республиканцы признали необходимость Трампа

В Республиканской партии США признали, что нуждаются в Дональде Трампе для удержания избирателей. Об этом сообщает издание Politico.

Несмотря на осуждение штурма Капитолия 6 января, в партии признают, что с уходом Трампа будет утеряна существенная доля финансовых пожертвований. Эти деньги необходимы для подготовки к промежуточным выборам, на которых республиканцы рассчитывают вернуть большинство в обеих палатах Конгресса США.

Сообщается, что ключевые члены Республиканской партии сейчас пытаются вновь наладить отношения с бывшим главой Белого дома, сохраняя при этом определенную дистанцию. «Нет ничего шокирующего в том, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. Если вы хотите иметь будущее в политике, то никакой пользы от войны [с Трампом] вы не получите», — рассказал изданию стратег Республиканской партии.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч американцев вышли из рядов Республиканской партии США после беспорядков в Вашингтоне. Только в тех штатах, власти которых сообщают об отказе голосующих от регистрации, — Пенсильвании, Северной Каролине, Мэриленде, Флориде и нескольких других — стало на 30 тысяч меньше записанных сторонников республиканцев. Это может быть верхушкой айсберга и свидетельствовать о неутешительном для Республиканской партии прогнозе.