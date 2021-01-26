Трамп открыл «офис бывшего президента»

Бывший президент США Дональд Трамп открыл офис в Палм-Бич во Флориде в качестве места для будущих публичных выступлений. Об этом пишет издание The Hill.

Отмечается, что в ответственность офиса будет входить корреспонденция Трампа, его публичные появления и выступления, общественная и пропагандистская активность, направленная на продвижение интересов США и повестки администрации бывшего лидера страны.

Также в релизе «офиса» указывается, что «Трамп всегда и навсегда будет защитником американского народа».

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой сообщала, что Трамп задумывался о создании новой политической партии. Этот вопрос политик обсуждал со своими помощниками и другими приближенными. Для создания новой партии потребуются значительные вложения. Позднее советник предвыборного штаба бывшего американского лидера Джейсон Миллер опроверг эту информацию. По его словам, Трамп «ясно дал понять, что его цель — вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей в 2022 году».

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент бывшего американского лидера Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампа из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197.