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Советник Трампа опроверг информацию о планах политика создать новую партию

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую политическую партию. Об этом заявил советник предвыборного штаба бывшего американского лидера Джейсон Миллер, передает CNN.

По его словам, Трамп «ясно дал понять, что его цель — вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей в 2022 году». Миллер подчеркнул, что «за пределами этих усилий» ничего не планируется.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой сообщала, что Трамп задумывался о создании новой политической партии. Уточнялось, что этот вопрос он обсуждал со своими помощниками и другими приближенными. Создание новой партии потребует значительных вложений. При этом у Трампа существует большое число сторонников, часть из которых не вовлекалась в политику Республиканской партии до его прихода к власти.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент бывшего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампа из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197.

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