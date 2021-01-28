Мир
 
Последние новости
Зеленский пойдет на второй срок
Норвежский лыжник посчитал стычку Большунова с финским соперником веселой
Бузова рассказала о разочаровании в психологах
Россия оказалась хуже Украины в рейтинге коррупции
Раскрыты подробности задержания подравшегося с ОМОН на митинге чеченца
Кондуктор мощными пинками выгнала россиянку из автобуса и попала на видео
Женщина разбогатела на 13 миллионов рублей благодаря числам покойной бабушки
Отдохнувшая в Крыму россиянка рассказала о главной проблеме популярного курорта
Белоруссия начала бороться с детским питанием из России
Остановленный без перчаток пассажир московского метро оказался преступником 
Новости партнеров
Прослушать новость

Американец запланировал теракты против демократов после поражения Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Napa County Department of Correсtion

Житель штата Калифорния арестован по подозрению в том, что он сделал самодельные взрывные устройства и якобы планировал теракты против политиков-демократов после поражения республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом со ссылкой на полицейских сообщает New York Post.

43-летний американец Иан Бенджамин Роджерс был арестован в январе. Правоохранители нашли у него 49 единиц огнестрельного оружия, значительный запас патронов, пять полностью готовых самодельных бомб, а также инструкции по созданию взрывных устройств.

Роджерс, работающий автомехаником, утверждает, что бомбы он собирал ради развлечения. Однако в сообщениях его телефона имеются явные свидетельства того, что он замышлял против властей. «Я очень хочу взорвать здание демократов», — написал он в одном сообщении. В другом, после штурма Капитолия, он пишет: «Посмотрим, что будет, если ничего не произойдет — я объявлю войну».

Также сообщается, что он уже собрался оставить взрывчатку в здании офиса губернатора-демократа. Как отметили в полиции, злоумышленник — ярый поклонник экс-президента Дональда Трампа.

Протестующие против итогов выборов сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
California man allegedly built pipe bombs, threatened ‘war’ against Dems
Республиканцев обвинили в подготовке вооруженного митинга через Telegram
За поимку заложивших бомбы возле Капитолия пообещали награду в 50 тысяч долларов