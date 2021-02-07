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Стало известно о возможной приостановке импичмента Трампа

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Фото: Jim Bourg / Reuters

Американские законодатели могут приостановить процедуру импичмента бывшего президента США Дональда Трампа вечером 12 февраля, если она продлится до этого времени. Об этом стало известно газете The New York Times.

Журналисты издания ознакомились с письмом, которое направил адвокат Трампа Дэвид Шон лидеру демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в верхней палате Митчу Макконнеллу и сенатору Патрику Лихи. Юрист попросил законодателей о приостановке разбирательства из-за необходимости соблюдать шаббат.

«Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, удовлетворим его», — сказал представитель Шумера Джастин Гудмэн.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые. Сообщалось, что процесс по импичменту Трампа в сенате Конгресса США начнется 8 февраля.

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