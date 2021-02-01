Стали известны подробности по делу об импичменте Трампу

В офисе бывшего президента США Дональда Трампа рассказали о назначении двух адвокатов, которые возглавят его команду юристов на процессе по делу об импичменте в сенате. Об этом стало известно порталу Axios.

Интересы бывшего лидера страны будут представлять адвокаты Дэвид Шен и Брюс Л. Кастор-младший. Отмечается, что Трамп заявил о новых назначениях после того, как два адвоката, которые должны были представлять его на процессе об импичменте в сенате — Дебора Барбье и Бутч Бауэрс — покинули команду.

Как говорится в заявлении офиса бывшего лидера страны, адвокат Дэвид Шен уже сотрудничал с 45-м президентом и другими советниками в рамках подготовки к предстоящему судебному разбирательству а также, что адвокаты «согласны с тем, что этот импичмент неконституционен».

Ранее сообщалось, что Трамп лишился пяти адвокатов, которые разрабатывали стратегию защиты по делу об импичменте в Сенате Конгресса США. Причиной разногласий могло стать желание Трампа строить защиту на том, что проигранные им выборы президента США якобы были фальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после истечения срока полномочий президента.

Процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В резолюции содержится одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу. Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды пытались объявить импичмент.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировали утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.