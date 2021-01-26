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Сенат США отложил рассмотрение импичмента Трампу

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Фото: Reuters

Сенат США отложил рассмотрение импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу до 9 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным было отклонено — за это проголосовали 55 человек. Еще 45 сенаторов высказались против.

Ранее сенаторы США принесли присягу на процессе по импичменту Трампу. Дональд Трамп уже начал переговоры с юристами для того, чтобы выработать стратегию защиты на предстоящих слушаниях.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить политика от должности. Он стал первым президентом США, который подвергся процедуре импичмента во второй раз, тем более после сложения полномочий. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты.

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