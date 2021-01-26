Резолюцию об импичменте Трампа передали в сенат

Представители нижней палаты Конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Конгрессмены проследовали из палаты представителей в другое крыло Капитолия, где заседает сенат. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин зачитал полный текст резолюции. Тем самым процесс по импичменту Трампа формально запущен в верхней палате Конгресса США. По договоренности сторон слушания по импичменту в сенате начнутся 8 февраля.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что все больше республиканцев выступает против проведения сенатского процесса по импичменту Трампа. Для принятия резолюции об импичменте требуются голоса двух третей членов верхней палаты Конгресса, то есть 67 сенаторов из 100. Для этого против Трампа должны проголосовать 17 сенаторов-однопартийцев. Однако, по информации агентства, сторонников импичмента среди сенаторов-республиканцев в настоящий момент значительно меньше.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить политика от должности. Он стал первым президентом США, который подвергся процедуре импичмента во второй раз, тем более после сложения полномочий.

Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.