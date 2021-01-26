Байден усомнился в успехе импичмента Трампу

Президент США Джо Байден усомнился, что процесс импичмента бывшему лидеру страны Дональду Трампу будет иметь успех. Об этом сообщает телеканал CNN.

Американский лидер считает, что импичмент не наберет в сенате необходимые голоса республиканцев и не состоится. Байден признал, что процесс отразится на рассмотрении его номинантов в кабинет в сенате, однако отметил, что было бы хуже, если бы процесс импичмента не проводился.

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Как подчеркивает телеканал, президент сообщил, что результат процесса был бы другим, если бы Трампу предстояло доработать на посту еще полгода.

Также стало известно, что Трамп накануне, 25 января, играл в гольф. Он готов к разбирательству и настроен, чтобы оно прошло быстро.

Ранее Associated Press сообщило, что все больше республиканцев выступают против проведения судебного процесса по вопросу импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Для принятия резолюции об импичменте требуются голоса двух третей членов верхней палаты Конгресса, то есть 67 сенаторов из 100. Для этого против Трампа должны проголосовать 17 сенаторов-однопартийцев. Однако, по информации агентства, сторонников импичмента среди сенаторов-республиканцев в настоящий момент значительно меньше.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.

Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые. Сообщалось, что процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа в сенате Конгресса США начнется 8 февраля.