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Американцы поддержали импичмент Трампу

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Leah Millis / Reuters

Больше половины американцев (56 процентов) поддержали объявление импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в исследовании Монмутского университета, передает РИА Новости.

На вопрос о том, нужно ли предъявить Трампу обвинение в подстрекательстве к мятежу, положительный ответ дали 52 процента опрошенных. При этом с идеей запретить ему в будущем занимать государственные посты согласились 57 процентов.

Ранее опрос показал, что большинство граждан США не считают, что Америка стала «снова великой» после президентства Дональда Трампа. 7 процентов респондентов заявили, что за прошедшие четыре года Трамп так и не выполнил свой главный предвыборный лозунг — «Сделаем Америку снова великой». При этом лишь 39 процентов опрошенных заявили, что ему удалось достичь поставленной цели. Кроме того, 46 процентов респондентов назвали Трампа одним из худших президентов США за всю историю, а 21 процент — одним из лучших.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.

Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые. Сообщалось, что процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа в сенате Конгресса США начнется 8 февраля.

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