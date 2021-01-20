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Американцы оценили величие США после Трампа

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Фото: Erin Scott / Reuters

Большинство граждан США не считают, что Америка стала «снова великой» после президентства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса издания Politico совместно с Morning Consult.

По данным издания, 57 процентов респондентов заявили, что за прошедшие четыре года Трамп так и не выполнил свой главный предвыборный лозунг — «Сделаем Америку снова великой». При этом лишь 39 процентов опрошенных заявили, что ему удалось достичь поставленной цели.

Кроме того, 46 процентов респондентов назвали Трампа одним из худших президентов США за всю историю, а 21 процент — одним из лучших.

Президентский срок Трампа подходит к концу 20 января. В этот же день пройдет инаугурация избранного президента США Джо Байдена. На мероприятии будет присутствовать уходящий вице-президент Майк Пенс. Действующий президент Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.


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