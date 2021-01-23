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Названа дата начала процесса по импичменту Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Leah Millis / Reuters

Дата начала процесса по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа в Конгрессе начнется 8 февраля. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер, его слова приводит ТАСС.

«Когда заявления [обеих сторон] будут составлены, стороны приступят к изложению своих аргументов на неделе, которая начнется 8 февраля», — назвал дату Шумер, выступая на заседании палаты.

Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил дать Трампу две недели на подготовку к процессу.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.

Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Практика отстранения лидера государства от должности после окончания срока нахождения в ней применяется в США впервые.

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