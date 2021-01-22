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Трампу предложили дать две недели на подготовку к процессу по импичменту

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предложил дать бывшему президенту Дональду Трампу две недели на подготовку к процессу по импичменту. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Процесс в сенате будет проходить уже задним числом, после ухода Трампа с должности. Отмечается, что демократы намерены довести его до конца.

21 января спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала продолжить процесс импичмента бывшего президент США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что новый президент США Джо Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Дональду Трампу.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.

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