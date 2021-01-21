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Пытавшуюся продать ноутбук Пелоси России женщину отпустили под залог

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Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Фото: Tom Brenner / Reuters

Женщину, которая, по версии ФБР, украла ноутбук спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время беспорядков 6 января в Капитолии США и пыталась продать его России, отпустили под залог. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что прокуратура рекомендовала оставить ее под стражей, так как Райли Джун Уильямс пыталась скрыться от следователей и сменила номер телефона.

Как заявил ее адвокат, она сменила номер по рекомендации местной полиции, поскольку бывший возлюбленный преследовал ее и угрожал ей. Именно он дал показания о том, что Уильямс была в Капитолии 6 января. По его словам, она сама рассказала об этом по телефону.

О причастности Райли Джун Уильямс к хищению ноутбука Пелоси стало известно из показаний свидетеля по делу о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Он заявил, что видел видео, на котором женщина забирает компьютер или жесткий диск из кабинета политика. При этом, по его словам, женщина якобы собиралась продать украденное российской Службе внешней разведки.

Штурм здания Капитолия в США произошел во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократическая партия США обвинила нынешнего лидера страны Дональда Трампа в произошедшем. В связи с этим палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности.

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