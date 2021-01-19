Собиравшаяся продать ноутбук Пелоси России женщина арестована

Женщина, которая, по версии ФБР, украла ноутбук спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время беспорядков 6 января в Капитолии США и пыталась продать его России, была арестована. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные сайта Министерства юстиции страны.

Райли Джун Уильямс была арестована в Пенсильвании. Пока ей предъявлены обвинения в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Отмечается, что о причастности Райли Джун Уильямс к хищению ноутбука Пелоси стало известно из показаний свидетеля по делу о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Он заявил, что видел видео, на котором женщина забирает компьютер или жесткий диск из кабинета политика. При этом, по его словам, женщина якобы собиралась продать украденное российской Службе внешней разведки.

Штурм здания Капитолия в США произошел во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократическая партия США обвинила нынешнего лидера страны Дональда Трампа в произошедшем. В связи с этим палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности.