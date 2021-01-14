В Капитолий вернули украденную во время штурма трибуну

В Капитолий вернули украденную трибуну, за которой стоит спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом пишет ABC News.

На опубликованных кадрах видно, как девушка несет вещь к месту, на котором та обычно стоит. По словам репортеров, в ответ на чей-то вопрос она подтвердила, что это действительно «та самая трибуна».

36-летний Адам Джонсон украл ее во время штурма Капитолия 6 января. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что трибуну якобы разместили на eBay.

Штурм здания Капитолия в США произошел во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.