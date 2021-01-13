Пелоси объяснила угрозу Трампа на дебатах об импичменте

Спикер палаты представителей Конгресса США, демократка Нэнси Пелоси объяснила опасность президента Дональда Трампа во время дебатов о его импичменте. Трансляцию событий ведет The Guardian.

По ее словам, американский лидер разжигал вооруженный мятеж и восстание против страны. Пелоси назвала Трампа очевидной и актуальной опасностью, а также угрозой свободе, самоуправлению и верховенству закона.

Она также обвинила главу Белого дома во лжи из-за результатов выборов и «сеянии сомнений в демократии».

В связи с этим Трамп должен уйти, считает представитель нижней палаты парламента. «Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом. [Это] конституционное средство, которое гарантирует, что страна будет спасена от человека, который был столь решительно настроен разрушить то, что нам дорого», — указала демократка.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. Голосование по документу в палате представителей Конгресса проходит в среду, 13 января. Это станет уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Сам глава государства считает свою речь перед сторонниками 6 января, после которой начались беспорядки, полностью допустимой.