ФБР начало расследовать данные о краже ноутбука Пелоси ради отправки в Россию

ФБР начало расследовать данные о том, что женщина, укравшая во время штурма Капитолия ноутбук спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, планировала передать его своему другу в Россию, чтобы тот продал его российским спецслужбам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что о причастности Райли Джун Уильямс из Пенсильвании к хищению ноутбука Пелоси стало известно из показаний свидетеля по делу о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Он заявил, что видел видео, на котором женщина забирает компьютер или жесткий диск из кабинета политика.

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«Свидетель заявил, что Уильямс планировала отправить устройство другу в Россию, который должен был продать ноутбук Службе внешней разведки России», — заявил собеседник издания.

Полиция города Гаррисберг сообщила, что женщина, скорее всего, скрывается. Мать Уильямс рассказала, что после штурма Капитолия ее дочь собрала сумку и ушла, сказав, что ее не будет пару недель.

Ранее сообщалось, что сторонник действующего американского президента Дональда Трампа, рывшийся в ноутбуке Нэнси Пелоси, был найден мертвым в своем доме. Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии (Christopher Stanton Georgia) нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она тут же позвонила в полицию и рассказала, что видит «очень много крови».

Штурм здания Капитолия в США произошел во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демпартия США обвинила нынешнего лидера страны в произошедшем. В связи с этим палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности.