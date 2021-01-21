Бывшая первая леди США Мелания Трамп нарушила очередную традицию: она не поблагодарила персонал Белого дома за работу. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Речь идет о традиционных записках, которые первые леди оставляют в резиденции перед уходом. Обычно они благодарят персонал, особенно тех, кого знают лично, за работу. По словам источников, большая часть корреспонденции включает личные шутки, и такие письма становятся «заветными подарками» для персонала Белого дома.

Около 80 сотрудников, которым пришли письма, посчитали, что их подписала сама Мелания. На самом деле она поручила одному из них подготовить записки так, будто бы это сделала она сама.

19 января сообщалось, что Мелания Трамп отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом жену избранного президента США Джилл Байден. Тем самым она опять же нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет.

Жена 44-го президента США Мишель Обама пригласила Меланию Трамп в 2016 году, однако супруга нынешнего президента США не отправила Джилл Байден подобного приглашения.