Раскрыта цена наряда Мелании Трамп на последнем рейсе в качестве первой леди

Бывший глава США Дональд Трамп и его супруга Мелания совершили последний перелет на лайнере Air Force One в качестве президентской пары. Стоимость наряда, в котором экс-первая леди была во время рейса, раскрыли журналисты New York Post.

Супруги прилетели в Палм-Бич, штат Флорида, из Вашингтона в среду, 20 января, за час до инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

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Мелания вышла из самолета в длинном платье свободного кроя с пестрым оранжево-синим принтом. По информации издания, наряд представлен в ассортименте итальянского люксового бренда Gucci, его цена составляет 3700 долларов (276 тысяч рублей).

По прибытии в город пара поприветствовала встречавших их сторонников, а затем отправилась в свою курортную резиденцию Мар-а-Лаго. Отмечается, что ни Дональд Трамп, ни Мелания не надели при этом защитных масок.

Ранее в январе эксперт по языку тела оценил судьбу брака бывшего главы США и его супруги после окончания президентского срока. Всемирно известный спикер по теме психологии публичного выступления Брюс Дарем считает, что, несмотря на слухи о расставании, брак Трампов не распадется. Он утверждает, что нынешнее поведение пары на публике говорит о том, что в их отношениях происходят изменения. По его мнению, скорее всего, Мелания не расстанется с супругом, а займет главенствующую позицию в браке.