Эксперт оценил судьбу брака Дональда и Мелании Трамп после его президентства

Эксперт по языку тела оценил судьбу брака действующего главы США Дональда Трампа и Мелании после окончания его президентского срока. Информация появилась на портале Mirror.

Всемирно известный спикер по теме психологии публичного выступления Брюс Дарем (Bruce Durham) проанализировал взаимодействие супружеской пары друг с другом в начале президенства миллиардера и на их последних совместных роликах из Белого дома. Он считает, что, несмотря на слухи о расставании, брак Трампов не распадется.

Кроме того, Дарем утверждает, что нынешнее поведение первой леди на публике вместе с мужем говорит о том, что в отношениях между ними происходят изменения. По его мнению, скорее всего женщина не расстанется с супругом, а займет главенствующую позицию в их браке.

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Специалист также оценил движения пары во время их первого танца на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Дарем подчеркнул, что тогда модель пыталась поддержать мужа, который чувствовал себя некомфортно. «Она выслушивала болтовню Трампа, потому что знала, что таким образом ему легче пережить неприятное для него занятие», — пояснил герой материала.

При этом эксперт отмечает, что, по его мнению, отсутствие должного внимания со стороны бизнесмена повлияли на его жену: теперь Мелания Трамп меньше заботится о муже и больше сосредоточена на своем благополучии. «Даже в браке нарциссические наклонности президента проявляются в полную силу», — заключил Дарем.

В октябре 2020 года эксперты по языку тела раскрыли деталь внешности часто изменяющих мужчин. Выяснилось, что люди с большим размером ноги чаще других изменяют своим партнерам. Вдобавок исследователи Лидского университета заявляют, что женщины с широкими бедрами имеют больше половых партнеров.