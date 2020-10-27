Раскрыта деталь внешности часто изменяющих мужчин

Эксперты по языку тела раскрыли, о каких особенностях характера говорят различные детали внешности. Их выводы публикует The Sun.

Согласно опросу сайта знакомств Illicit Encounters, проведенному для состоящих в браке пользователей, которые ищут отношения на стороне, люди с большим размером ноги чаще других изменяют своим партнерам. Вдобавок исследователи Лидского университета заявляют, что женщины с широкими бедрами имеют больше половых партнеров.

В то же время отмечается, что женщины с маскулинными чертами лица чаще выстраивают долговременные отношения, а мужчины обычно выбирают в качестве любовниц девушек с максимально женственной внешностью. При этом ученый Миранда Джакомен (Miranda Giacomin) выяснила, что в характере женщин с широкими бровями ярче проявляются нарциссические черты.

Кроме того, специалисты Кембриджского университета определили, что мужчин с длинными ногами сильнее привлекает противоположный пол, чем их собственный.

По данным ученых медицинского колледжа Jagiellonian, загорелые молодые люди чаще всего ведут здоровый образ жизни.

Эксперты также проанализировали черты внешности, характеризующие особенности сексуальной жизни. Согласно опросу, проведенному турецким университетом Erciyes, мужчины с жировыми складками дольше занимаются сексом, чем мужчины с подтянутой фигурой. Биолог Рэнди Торнхилл (Randy Thornhill) также отметил, что мужчины с симметричным лицом чаще доводят женщин до оргазма.

В августе 2018 года ученые из университета Нью-Мексико выяснили, как определить лучшего любовника по чертам лица. Оказалось, что более привлекательными являются загорелые мужчины с густыми бровями.