Определена внешность идеального любовника

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Брэд Питт

Ученые из университета Нью-Мексико выяснили, как определить лучшего любовника по чертам лица. Об этом сообщает The Sun.

Биолог Ренди Торнхилл заключил, что мужчины с симметричным лицом более привлекательны, так как симметрия тела говорит о здоровых генах. По результатам его исследования, такие мужчины имеют больший успех в постели даже при недостатке опыта.

Об этом же говорит и густота бровей. «Чем гуще брови, тем сильнее уверенность в себе и сексуальность. Кроме того, поступки таких людей более рациональны», — добавила эксперт Джейн Ханнер.

Ученые Йоркского университета также заявили, что чем сильнее загар на лице мужчины, тем больше вероятность того, что он склонен доминировать в отношениях, в то время как бледная кожа может быть признаком неприступности и замкнутости.

В апреле принца Гарри назвали самым красивым молодым мужчиной в королевской семье благодаря симметричности его лица. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лица всех молодых людей из семьи c правилом Золотого сечения. Черты лица принца Гарри набрали 81,4 процента.

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