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Меланию Трамп обвинили в трате денег народа на наряды

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пользователи сети обвинили жену президента США Дональда Трампа Меланию в трате денег народа на одежду. На соответствующие фотографии и комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Папарацци запечатлели первую леди США и ее супруга напротив Белого дома в Вашингтоне. 50-летняя Трамп была одета в полностью черный наряд: лонгслив, кожаные брюки, пальто и высокие сапоги на каблуках. На ней также были солнечные очки. Американский лидер, в свою очередь, вышел в свет в классическом костюме с красным галстуком и прямом пальто.

Согласно материалу, в тот же день супружеская пара отправилась на праздники в частную резиденцию президента Мар-а-Лаго в штате Флорида. Их сфотографировали на выходе из самолета в новых образах. Так, первая леди в качестве наряда выбрала платье длины макси в белый горох и белые лодочки, а Трампа — в том же костюме без верхней одежды.

Читатели издания обругали жену главы США за частую смену нарядов. По их мнению, первая леди тратит на вещи деньги, которые американцы платят государству в качестве налогов. «Сразу видно, что Трамп не жалеет наши деньги на наряды жены и ее парикмахера», «Пластиковая женщина с огромным гардеробом, оплаченным американцами», «Мелания выглядит вдвое больше в этих странных сапогах», — высказывались юзеры.

Ранее в декабре наряд жены Трампа за сотни тысяч рублей обругали в сети за сходство со шкурой. Она посетила митинг в красном плаще из кожи марки Alexander McQueen за 6200 долларов (462 тысячи рублей). Фанаты раскритиковали знаменитость из-за его сходства со шкурой животного.

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