Пелоси призвала продолжить процесс импичмента Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала продолжить процесс импичмента бывшего президент США Дональда Трампа. Об этом сообщает Independent.
Пелоси отметила, что это необходимо, даже если есть угроза оттолкнуть сторонников Республиканской партии. Она считает, что демократов и республиканцев не получится объединить, «если просто забыть обо всем и двигаться дальше».
Также Пелоси добавила, бывший американский лидер совершил «акт подстрекательства к мятежу».
Ранее сообщалось, что новый президент США Джо Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Дональду Трампу.
14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.