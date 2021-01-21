Пелоси призвала продолжить процесс импичмента Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала продолжить процесс импичмента бывшего президент США Дональда Трампа. Об этом сообщает Independent.

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Пелоси отметила, что это необходимо, даже если есть угроза оттолкнуть сторонников Республиканской партии. Она считает, что демократов и республиканцев не получится объединить, «если просто забыть обо всем и двигаться дальше».

Также Пелоси добавила, бывший американский лидер совершил «акт подстрекательства к мятежу».

Ранее сообщалось, что новый президент США Джо Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Дональду Трампу.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.