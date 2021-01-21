Мир
 
Последние новости
Байден продлит ракетный договор с Россией
Экологи смогли надолго задержать строительство «Северного потока-2»
Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и вызвала восхищение в сети
Жена отказалась спать рядом с мужем из-за его отваливающихся пальцев
Россиянин взял в плен отказавшихся помочь ему коммунальщиков
Мелания Трамп нарушила очередную традицию
Похищенные хакерами данные случайно утекли в поисковик Google
Глава Конституционного суда Молдавии объяснила отмену закона о русском языке
Новости партнеров
Прослушать новость

Пелоси призвала продолжить процесс импичмента Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала продолжить процесс импичмента бывшего президент США Дональда Трампа. Об этом сообщает Independent.

Пелоси отметила, что это необходимо, даже если есть угроза оттолкнуть сторонников Республиканской партии. Она считает, что демократов и республиканцев не получится объединить, «если просто забыть обо всем и двигаться дальше».

Также Пелоси добавила, бывший американский лидер совершил «акт подстрекательства к мятежу».

Ранее сообщалось, что новый президент США Джо Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Дональду Трампу.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘That’s not how you unify’: Pelosi plows ahead with Trump impeachment trial as Biden urges unity
Байден оставил за сенатом право решать вопрос об импичменте Трампу
Пелоси обвинила Трампа в причастности к убийствам в ходе штурма Капитолия