Стало известно об уровне поддержки республиканцами суда по импичменту Трампа

Все больше республиканцев выступают против проведения судебного процесса по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно Associated Press.

Для принятия резолюции об импичменте бывшего американского лидера требуются голоса двух третей членов верхней палаты Конгресса, то есть 67 сенаторов из 100. Для этого против Трампа должны проголосовать 17 сенаторов-однопартийцев. Однако, по информации агентства, число сторонников импичмента среди сенаторов-республиканцев в настоящий момент значительно ниже.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.

Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Практика отстранения лидера государства от должности после окончания срока нахождения в ней применяется в США впервые. Сообщалось, что процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа в сенате Конгресса США начнется 8 февраля.