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Сенаторы США принесли присягу на процессе по импичменту Трампу

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Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

Сенаторы США принесли присягу на процессе по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Трансляция мероприятия ведется на сайте верхней палаты американского конгресса.

Отмечается, что слушания об импичменте в сенате начнутся с предварительного заседания 8 февраля. Статья, на основании которой вынесена Трампу была вынесена резолюция об импичменте, — «подстрекательство к мятежу».

Ранее Трамп начал переговоры с юристами, чтобы выработать стратегию защиты на предстоящих слушаниях по импичменту в сенате Конгресса США. Тем не менее сообщается, что некоторые юридические фирмы усомнились в том, что им будут платить за предоставляемые услуги, а другие юристы отказались брать дело из нежелания ассоциироваться с беспорядками в Капитолии 6 января.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить политика от должности. Он стал первым президентом США, который подвергся процедуре импичмента во второй раз, тем более после сложения полномочий. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты.

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