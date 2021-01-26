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Трамп начал переговоры с юристами о стратегии защиты на слушаниях по импичменту

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Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп начал переговоры с юристами, чтобы выработать стратегию защиты на предстоящих слушаниях по импичменту в сенате Конгресса США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В частности, Трамп уже провел встречи с адвокатом Бутчем Бауэрсом, который согласился защищать его интересы на процессе по импичменту. Их свел сенатор-республиканец Линдси Грэм, который помогает политику с подбором юристов.

Однако по данным издания, Трамп до сих пор не собрал полноценную команду адвокатов. Сообщается, что некоторые юридические фирмы усомнились в том, что им будут платить за предоставляемые услуги, а другие юристы отказались брать дело из нежелания ассоциироваться с беспорядками в Капитолии 6 января.

Ранее представители нижней палаты Конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте Трампа. Тем самым процесс по импичменту политика был формально запущен в верхней палате Конгресса США. По договоренности сторон слушания по импичменту в сенате начнутся 8 февраля.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить политика от должности. Он стал первым президентом США, который подвергся процедуре импичмента во второй раз, тем более после сложения полномочий. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты.


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