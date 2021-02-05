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Трамп отказался давать показания в Конгрессе на процессе по импичменту

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Бывший президент Дональд Трамп отказался давать показания в Конгрессе США на процессе по его импичменту. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката Трампа Дэвида Шоена.

Шоен в ответ на приглашение Трампу выступить в cенате, направленное одним из обвинителей, членом палаты представителей Джейми Раскиным, заявил, что это очередной «пиар-трюк». Он подчеркнул, что использование конституции США для процесса по так называемому импичменту — это слишком серьезное дело, чтобы играть в такие игры.

Советник бывшего президента Джейсон Миллер также подтвердил, что Трамп не будет давать показания в рамках «неконституционного» процесса.

Ранее члены Демократической партии из палаты представителей Конгресса заявили, что Трампу следует навсегда запретить занимать выборные должности, в том числе и пост главы государства. Как отмечает The Washington Post, демократы в своем обращении к сенаторам отметили, что подобные меры позволят обезопасить американскую избирательную систему от любых злоупотреблений со стороны Трампа в будущем.

Процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В резолюции содержится одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу. Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды пытались объявить импичмент.

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