В США обвинили Трампа в «предательстве исторического масштаба»

Бывшему президенту США Дональду Трампу следует навсегда запретить занимать выборные должности, в том числе и пост главы государства. Такой призыв содержится в широком заявлении об импичменте Трампу, который подготовили члены Демократической партии из палаты представителей Конгресса, передает The Washington Post.

Как отмечает издание, демократы в своем обращении к сенаторам отметили, что подобные меры позволят обезопасить американскую избирательную систему от любых злоупотреблений со стороны Трампа в будущем. «Трамп атаковал сам избирательный процесс, который необходимо защитить от него [Трампа] и всех, кто попытается действовать аналогичным образом», — подчеркивается в документе.

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Там же заявляется, что действия экс-президента можно оценивать как «предательство исторического масштаба», и именно на нем лежит ответственность за «хаос», последовавший после его обращений к сторонникам после поражения на выборах. В частности, демократы подчеркнули, что Трамп сознательно занимался подстрекательством к беспорядкам и буквально довел поддерживавших его американцев «до безумия».

Кроме того, представители Демпартии отказались считать неконституционным процесс импичмента Трампу, который продолжается уже после его президентства. «Президент должен всесторонне отвечать за свое поведение на посту с первого дня до последнего», — пояснили они.

При этом, пишет The Washington Post, адвокаты Трампа планируют сосредоточиться именно на доказательстве того, что подобный импичмент противоречит конституции. Аналогичной позиции, по всей видимости, планируют придерживаться и большинство сенаторов-республиканцев, голосуя за снятие обвинений с бывшего американского лидера.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне. Процесс по импичменту начнется после 8 февраля.

После этого газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп задумывался о создании новой политической партии. Позднее советник предвыборного штаба бывшего американского лидера Джейсон Миллер опроверг эту информацию. По его словам, Трамп «ясно дал понять, что его цель — вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей в 2022 году».