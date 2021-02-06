Мир
 
Последние новости
Зеленский прокомментировал блокировку телеканалов цитатой из Булгакова
В России заявили об успешном преодолении последствий коронакризиса
Школьница бросила учебу и заработала миллионы на интимных фото и видео
Макрон и Джонсон обсудили Россию
Fitch сохранило суверенный рейтинг России
Netflix запустит проекты с семьей Обамы
Отказ Германии от «Северного потока-2» назвали неизбежным
Звезда «Гарри Поттера» сделал неожиданное признание о франшизе
Создано повышающее в десять раз эффективность вакцин от COVID-19 вещество
Новости партнеров
Прослушать новость

Мать восьмерых детей заподозрили в штурме Капитолия

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США мать восьмерых детей Рейчел Пауэлл задержана по подозрению в причастности к штурму здания Капитолия, произошедшего 6 января в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает CBS News со ссылкой на федеральные власти.

По данным телеканала, сотрудники ФБР провели обыск в доме Пауэлл в поисках улик, которые могли бы позволить открыть в отношении нее уголовное дело. Соседи Пауэлл рассказали, что не видели женщину и ее детей уже больше недели.

Женщину задержали вечером в четверг, 4 февраля. Она должна предстать перед судом. Ей предъявлено несколько обвинений, в том числе в насильственном проникновении и хулиганстве, создании препятствий и разграблении государственной собственности. Обвинения основаны на некой видеозаписи, где якобы Пауэлл с громкоговорителем в руках раздает участникам штурма Капитолия указания, куда идти, и вместе с другими протестующими пытается выбить тараном окно.

Ранее газета The Wall Street Journal раскрыла источник финансирования митинга в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Как удалось установить изданию, Фанчелли, среди них была и одна из крупнейших доноров избирательной кампании бывшего американского лидера Джули Дженкинс Фанчелли. Ее семья, владеющая сетью супермаркетов Publix, выделила на проведение мероприятие порядка 300 тысяч долларов из общей суммы в 500 тысяч, затраченной на организацию акции. По данным газеты, привлечь средства Фанчелли помог американский телеведущий Алекс Джонс, известный своими ультраправыми убеждениями.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Capitol riot's suspected "bullhorn lady" Rachel Powell taken into custody
Штурмовавший Капитолий в костюме викинга захотел дать показания против Трампа
Десятки тысяч американцев ушли из Республиканской партии после штурма Капитолия
Американец запланировал теракты против демократов после поражения Трампа