Мать восьмерых детей заподозрили в штурме Капитолия

В США мать восьмерых детей Рейчел Пауэлл задержана по подозрению в причастности к штурму здания Капитолия, произошедшего 6 января в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает CBS News со ссылкой на федеральные власти.

По данным телеканала, сотрудники ФБР провели обыск в доме Пауэлл в поисках улик, которые могли бы позволить открыть в отношении нее уголовное дело. Соседи Пауэлл рассказали, что не видели женщину и ее детей уже больше недели.

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Женщину задержали вечером в четверг, 4 февраля. Она должна предстать перед судом. Ей предъявлено несколько обвинений, в том числе в насильственном проникновении и хулиганстве, создании препятствий и разграблении государственной собственности. Обвинения основаны на некой видеозаписи, где якобы Пауэлл с громкоговорителем в руках раздает участникам штурма Капитолия указания, куда идти, и вместе с другими протестующими пытается выбить тараном окно.

Ранее газета The Wall Street Journal раскрыла источник финансирования митинга в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Как удалось установить изданию, Фанчелли, среди них была и одна из крупнейших доноров избирательной кампании бывшего американского лидера Джули Дженкинс Фанчелли. Ее семья, владеющая сетью супермаркетов Publix, выделила на проведение мероприятие порядка 300 тысяч долларов из общей суммы в 500 тысяч, затраченной на организацию акции. По данным газеты, привлечь средства Фанчелли помог американский телеведущий Алекс Джонс, известный своими ультраправыми убеждениями.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.