В сенате США начался процесс импичмента Трампа

В верхней палате Конгресса США начался процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа. Прямую трансляцию ведет NBC News в YouTube.

Процесс начался с голосования по резолюции с договоренностями по формату процедуры. Ее поддержали 89 сенаторов, 11 — выступили против. Также сенаторам показали видеоролик о событиях 6 января, когда сторонники бывшего главы государства штурмовали здание Капитолия.

Перед этим выступил представитель стороны обвинения — член палаты представителей, демократ Джейми Раскин. Он показал слайд, на котором был продемонстрирован календарь правления Трампа, пояснив, что все это время он мог подпадать под импичмент и для событий января 2021 года исключений быть не может.

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Согласно достигнутым договоренностям, обвинители и адвокаты выступят со вступительными речами, после чего начнутся выступления продолжительностью до 16 часов — на это отведено два дня — для каждой из сторон на изложение доводов. Кроме того, сенаторам будет предоставлено четыре часа для того, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям из нижней палаты. На заключительные заявления обеим сторонам будет предоставлено четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и юристами.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.