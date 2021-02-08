Импичмент Трампа сравнили с театром

Адвокаты 45-го президента США Дональда Трампа посчитали дело об импичменте против бывшего главы Белого дома неконституционным, а также сравнили происходящее с театром. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению юристов, сам процесс является актом «политического театра» со стороны представителей Демократической партии. В записке, поданной в понедельник, 8 февраля, накануне судебного процесса по делу об импичменте, адвокаты бывшего главы государства выступили с критикой этого дела по нескольким причинам. Они указали на его неконституционность и призвали сенат оправдать Трампа.

Ранее сообщалось, что большинство американцев (56 процентов) поддержали вынесение импичмента бывшему президенту США и запрет для него занимать какие-либо государственные должности. В то же время 43 процента жителей страны выступили против данной инициативы.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.