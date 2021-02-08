Мир
 
Последние новости
Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Европы
Оценена стоимость поединка между Тайсоном и Холифилдом
Louis Vuitton перепутал флаги стран и опозорился в сети
Большинство американцев усомнились в процветании демократии в США
Украина поддержала запрет в Латвии телеканала «Россия РТР»
Бойцов ОМОН арестовали за расстрел бывшего главы села в Дагестане
Диетолог назвала лучшие возбуждающие сексуальное желание продукты
Лавров заявил о возможной причастности спецслужб ФРГ к фильму Навального
На московских стройках недосчитались рабочих
Тарантино раскритиковал фильм «Джокер» и сравнил его с «Таксистом»
Новости партнеров
Прослушать новость

Импичмент Трампа сравнили с театром

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Jim Bourg / Reuters

Адвокаты 45-го президента США Дональда Трампа посчитали дело об импичменте против бывшего главы Белого дома неконституционным, а также сравнили происходящее с театром. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению юристов, сам процесс является актом «политического театра» со стороны представителей Демократической партии. В записке, поданной в понедельник, 8 февраля, накануне судебного процесса по делу об импичменте, адвокаты бывшего главы государства выступили с критикой этого дела по нескольким причинам. Они указали на его неконституционность и призвали сенат оправдать Трампа.

Ранее сообщалось, что большинство американцев (56 процентов) поддержали вынесение импичмента бывшему президенту США и запрет для него занимать какие-либо государственные должности. В то же время 43 процента жителей страны выступили против данной инициативы.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
https://apnews.com/article/donald-trump-impeachment-40ef81572403c82422464169e67554d7 Click to copy RELATED TOPICS Donald Trump Politics AP Top News Trials Impeachments Trump impeachment Mitch McConnell Trump lawyers blast impeachment trial as ‘political theater’
В США подсчитали ущерб от заявлений Трампа и беспорядков в Вашингтоне
Стало известно о возможной приостановке импичмента Трампа