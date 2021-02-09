Байден отказался следить за процессом импичмента Трампу

Президент США Джо Байден отказался следить за процессом импичмента бывшему главе государства Дональду Трампу, обсуждение которого идет в верхней палате Конгресса. Об этом он заявил во вторник, 9 февраля, в Белом доме, передает ТАСС.

Американский лидер пояснил, что его больше волнует принятие нового пакета стимулирующих экономику мер для устранения последствий пандемии коронавируса. «Я уже говорил, что у меня есть работа, и эта работа заключается в том, чтобы сберечь людей. Мы уже потеряли 450 тысяч человек и можем потерять больше, если не будем действовать решительно. Дети ложатся спать голодными, многие семьи страдают, у них проблемы», — пояснил политик.

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Он уточнил, что это — его работа, а обсуждение импичмента Трампу — работа сената. «Уверен, они хорошо себя поведут. Это все, что я хочу сказать об импичменте», — заключил Байден.

Ранее сенат начал второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.