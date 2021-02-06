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Байден предложил лишить Трампа доступа к секретной информации

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Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент США Джо Байден предложил лишить бывшего главу государства Дональда Трампа доступа к секретной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Байдена, необходимости проводить для его предшественника секретные брифинги нет. «В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?», — заявил президент США в интервью телеканалу CBS. Он также указал на «неуравновешенное» поведение Трампа.

У бывших президентов США традиционно есть право запрашивать и получать те же брифинги разведки, которые проводят для действующих глав государства.

Ранее Джо Байден усомнился, что процесс импичмента Дональду Трампу будет иметь успех. По его мнению, импичмент не наберет в сенате необходимые голоса республиканцев и не состоится. Байден признал, что процесс отразится на рассмотрении его номинантов в кабинет в сенате, однако отметил, что было бы хуже, если бы процесс импичмента не проводился.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые. Сообщалось, что процесс по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа в сенате Конгресса США начнется 8 февраля.

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