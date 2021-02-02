Рейтинг Байдена начал падать

Рейтинг нового президента США Джо Байдена впервые с момента избрания начал падать. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос, проведенный совместно с Исследовательской службой Харриса.

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Если на момент инаугурации Байдена поддерживали 63 процента американцев, то, по данным на 28-29 января, работой президента оказались довольны 61 процент населения. Опрос также выявил, что количество сторонников Байдена среди республиканцев за неделю снизилось с 30 до 24 процентов, при этом 94 процента демократов по-прежнему готовы выразить поддержку главе государства.

Демократ Байден вступил в должность 20 января, сменив республиканца Дональда Трампа. На момент окончания его полномочий, 60 процентов американцев назвали Трампа «одним из худших президентов в истории».

Ранее сообщалось, что большинство американских избирателей увидели в штурме Капитолия, который произошел 6 января, угрозу демократии. По данным опроса интернет-компании YouGov, 93 процента демократов сочли случившееся угрозой демократии, к ним присоединилось и большинство нейтральных избирателей — 55 процентов. При этом лишь 27 республиканцев поддержали их мнение.