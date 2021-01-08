Большинство американцев увидели в штурме Капитолия угрозу демократии

Большинство американских избирателей увидели в штурме Капитолия, который произошел 6 января, угрозу демократии. Об этом свидетельствуют данные опроса 1397 человек, проведенном международной интернет-компанией YouGov.

Так, 93 процентов демократов сочли случившееся угрозой демократии, к ним присоединилось и большинство нейтральных избирателей — 55 процентов. При этом лишь 27 республиканцев поддержали их мнение. В среднем, 63 процента опрошенных высказались о штурме Капитолия негативно.

При этом о поддержке происходящего в ходе беспорядков заявил 21 процент респондентов, то есть, каждый пятый. К такому мнению, исходя из данных опроса, особенно склонны те, кто считает результаты выборов президента в США сфальсифицированными.

Кроме того, 55 процентов участников опроса обвинили в беспорядках президента США Дональда Трампа, а 42 процента — сенаторов-республиканцев, которые заявляли о своем намерении голосовать против подтверждения результатов выборов. Еще 17 процентов посчитали виновным избранного президента-демократа Джозефа Байдена.

Ранее Трамп написал, что осуждает действия протестующих при штурме Капитолия и подчеркнул, что участники митинга заплатят за произошедшего. Он также отметил, что теперь будет сосредоточен на безболезненной передаче власти Байдену.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.