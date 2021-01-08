В Белом доме пообещали мирную передачу власти Байдену

Белый дом работает над мирной передачи власти от действующего главы государства Дональда Трампа избранному президенту Джо Байдену. С таким заявлением выступила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани, трансляция велась на сайте администрации.

Все, кто работают в Белом доме, решают задачу обеспечения упорядоченной передачи власти, пообещала представитель Трампа. «Пришло время Америке объединиться, чтобы вместе отказаться от насилия, которое мы видели. Мы — единый американский народ», — заключила Макинани.

В ходе того же выступления представитель Белого дома осудила беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Она сочла необходимым привлечь к отвественности по всей строгости закона всех, кто нарушил порядок. Макинани также указала на то, что беспорядки не были реализацией права на мирные собрания.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.