Белый дом выступил с заявлением после штурма Капитолия

Белый дом осудил беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили штурм Капитолия. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани, трансляция велась на сайте администрации.

По ее словам, произошедшее в столице насилие было «отвратительным и достойным осуждения». «Мы — президент и эта администрация — осуждаем его самым решительным образом. Это неприемлемо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», — отметила представитель Белого дома.

Макинани напомнила, что устроенные сторонниками республиканцев беспорядки не были реализацией права на мирные собрания. «Группа нарушителей общественного порядка подрывала легитимные права многих тысяч людей, которые пришли мирно выразить свое мнение в столице нашей страны. Те, кто с помощью насилия учинил штурм в нашей столице, — это полная противоположность всему, за что выступает эта администрация», — сказала она.

Уточняется, что пресс-секретарь Белого дома не стала дополнительно отвечать на вопросы журналистов. Ее выступление продлилось две минуты.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В ходе протестов погибли четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков.