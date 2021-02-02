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Байден отменил еще одно решение Трампа

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: TOM BRENNER / Reuters

Президент США Джо Байден отменил еще одно решение своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. Распоряжение касается ввозных пошлин на алюминий из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Американский глава счел необходимым сохранить пошлины на импорт алюминиевой продукции из ОАЭ. Он объяснил это решение интересами национальной безопасности, так как продукция из арабской страны может вытеснить внутреннее производство.

Трамп объявил о решении отменить десятипроцентные пошлины на алюминий из ОАЭ 20 января, в день инаугурации Байдена.

Ранее администрация Байдена приостановила выполнение ряда сделок по продаже вооружения в другие страны. Госдеп объясняет это необходимостью «дать возможность новому руководству провести оценки» таких транзакций, что является обычной процедурой во время начала работы новой администрации.

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