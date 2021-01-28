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Байден приостановил продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

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Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена приостановила выполнение ряда сделок по продаже вооружения в другие страны. Об этом агентству ТАСС сообщили в Госдепартаменте США.

В ведомстве пояснили, что «приостановлено выполнение некоторых незавершенных поставок и сделок в сфере обороны». Госдеп объясняет это необходимостью «дать возможность новому руководству провести оценки» таких транзакций, что является обычной процедурой во время начала работы новой администрации.

Так Госдепартамент пояснил публикацию The Wall Street Journal, сообщившей со ссылкой на источники, что администрация Байдена приостанавливает продажу вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). В частности, речь шла о высокоточных боеприпасах для Эр-Рияда и истребителей пятого поколения F-35 для ОАЭ.

Ранее член команды Байдена, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний по поводу своей кандидатуры на этот пост поддержал поставки американских вооружений на Украину после инаугурации. В декабре 2020 года сообщалось, что поставки вооружений США на Украину стали рекордными. Так, за прошедший год Вашингтон продал Киеву оружие на сумму в 510,5 миллиона долларов, что почти в два раза превышает суммы за 2019 год.

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