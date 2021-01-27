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В США продадут оружие советских разведчиков

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Фото: Юрий Абрамочкин / РИА

В США выставят на продажу множество предметов из эпохи холодной войны, включая оружие и секретную технику советских разведчиков — бывшую коллекцию закрывшегося музея шпионажа КГБ. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Juben's Auctions, который устраивает торги.

В пресс-релизе отмечается, что аукцион пройдет 13 февраля в Беверли Хиллз. Среди лотов будут и американские артефакты, но особый упор делается на вещи, принадлежавшие шпионам СССР. Это миниатюрные пистолеты, замаскированные под губную помаду и авторучку, крохотные камеры для размещения в галстуке или портсигаре, набор для сверления узких отверстий в стенах — в таких затем размещали подслушивающие устройства.

На продажу выставлена знаменитая шифровальная машина «Фиалка» времен начала холодной войны и бюст Ленина, который якобы стоял в управлении КГБ Калининграда.

О том, что музей закроется из-за пандемии, стало известно в октябре прошлого года.

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