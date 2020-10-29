В США навсегда закроется музей шпионажа КГБ

Музей шпионажа КГБ, находящийся в Нью-Йорке (США), закроется навсегда. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на основателя музея, литовского коллекционера Юлиуса Урбайтиса.

Как рассказал Урбайтис, музей закрывается из-за ситуации, которая сложилась вследствие пандемии коронавируса. Вещи, составляющие экспозицию заведения, будут распроданы. «Это было трудное решение», — сказал он.

Отмечается, что музей был открыт менее двух лет назад, и в нем выставлялось более 3,5 тысяч экспонатов советского времени. Среди них — пистолет в виде тюбика помады, якобы принадлежавшая Иосифу Сталину настольная лампа, вмонтированная в сумочку фотокамера, стальная тюремная дверь, аппаратура для прослушивания и радиопередатчики, замаскированные под пачки сигарет.

При этом подчеркивается, что Урбайтис и его дочь Агне являются лишь кураторами музея, а его настоящие владельцы предпочли остаться анонимными.