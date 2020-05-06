Бывшего главу КГБ Эстонии нашли мертвым в Москве

В Москве нашли мертвым бывшего главу КГБ Эстонской ССР Карла Кортелайнена. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 90-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Кортелайнен служил в советских органах госбезопасности с 1948 года. Занимал пост председателя КГБ в Эстонии с 1982 по 1990 год. Затем его перевели в Москву на должность заместителя начальника пограничных войск. После распада СССР он остался жить в российской столице.

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