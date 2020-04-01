Умер пойманный генералом КГБ вор в законе Ваник Кутаисский

В Кутаиси (Грузия) умер 82-летний вор в законе Ваник Казаишвили, известный в криминальных кругах, как Ваник Кутаисский. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Казаишвили родился в 1938 году в селе Сиктарва (Тержольский район Грузии) и до преклонного возраста поддерживал преступный образ жизни. В 80-е годы авторитет проходил по самому громкому в истории советской Грузии делу о бандитизме с участием воров в законе.

Материалы по теме Доля воровская Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»

Раскрытие этого дела приписывают лично председателю КГБ Грузинской ССР, Герою Советского Союза генерал-полковнику Алексею Инаури. Вместе с Ваником Казаишвили в то время на скамье подсудимых оказался целый ряд воров в законе.

В последний раз Казаишвили был осужден в 2012 году в Кутаиси: он получил десять лет лишения свободы за вымогательство. Позже, как и большинство грузинских воров в законе, авторитет попал под амнистию ,объявленную новыми властями страны, сменившими правительство Михаила Саакашвили.

31 мая сообщалось, что в Одессе (Украина) задержан 65-летний вор в законе Автандил Кобешавидзе, известный в криминальных кругах, как Авто Копала. Кобешавидзе — уроженец Кутаиси — был коронован почти полвека назад и судим семь раз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru