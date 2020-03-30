Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Он обвиняется по 210.1 статье УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

По данным следствия, с июня 2013 года 35-летний местный житель Краснодара занимал высшее положение в преступной иерархии. Он с целью имущественной и неимущественной выгоды назначал лиц, придерживающихся криминальной идеологии. Помимо этого, ему подчинялись лица, которые имели более низкий криминальный статус.

В преступной среде вор в законе обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края, отмечается в публикации.

27 марта сообщалось, что Черниговский районный суд приговорил к семи годам колонии самого молодого вора в законе 28-летнего Георгия Киладзе, известного в криминальных кругах как Гега Озургетский.

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