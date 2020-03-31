Коронованного полвека назад вора в законе Авто Копалу задержали на Украине

В Одессе (Украина) задержан 65-летний вор в законе Автандил Кобешавидзе, известный в криминальных кругах, как Авто Копала. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По словам задержанного, он приехал на Украину меньше недели назад «с целью уехать из России» — но как именно, вспомнить не смог. Кобешавидзе также рассказал, что за 500 долларов приобрел украинский паспорт.

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Как отмечает ИА, Кобешавидзе — уроженец Кутаиси — был коронован почти полвека назад и судим семь раз. В СССР его судили за кражу, бродяжничество и сопротивление представителям власти, а после развала Советского Союза — за наркотики, грабеж и мошенничество.

Последние три судимости, включая самую долгую 12-летнюю, он получил в Екатеринбурге, где обосновался еще в 90-е. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. Он вышел на свободу в 2016 году и до последнего момента не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе задержанного.

30 марта сообщалось, что смотрящий за Краснодарским краем Дато Краснодарский пошел под суд за статус вора в законе.

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